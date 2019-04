Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Einbruch ins Harzbornhaus

Zweibrücken (ots)

Am 15.04.2019 bemerkte der Pächter der Gaststätte Harzbornhaus in der Gersbergerhofstraße in Zweibrücken, dass die Tür zum Gastraum aufgebrochen worden war. Er reparierte die Tür. Am 17.04.2019 bemerkte er, dass aus zwei Kuverts und einem Glas insgesamt 210 Euro Bargeld fehlten. Am 18.04.2019 entdeckte er dann zufällig ein beschädigtes Dachfenster, durch das der oder die Täter in das Anwesen eindringen konnten. Nun verständigte er die Polizei. Der oder die Täter verursachten bei dem Einbruch einen Sachschaden an Tür und Dachfenster von ca. 800 Euro. Hinweise auf den/die Täter liegen bislang nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

