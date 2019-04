Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Unfall mit leichtverletzter Radfahrerin; Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am 18.04.2019, gegen 15:40 Uhr, befuhr eine 24-jährige Frau aus dem Saarland mit ihrem Audi Q5 die Straße "In den Stegwiesen" in Fahrtrichtung "Lanzstraße". Eine 42-jährige Frau befuhr mit ihrem Fahrrad den Bürgersteig der "Lanzstraße" in Fahrtrichtung "Friedrich-Ebert-Straße". Über den darauf folgenden Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen gibt es ab hier voneinander abweichende Angaben der Beteiligten. Aus diesem Grund werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen. Die Radfahrerin zog sich bei dem Zusammenstoß Prellungen und Abschürfungen zu. Am Audi Q5 wurde die hintere Tür der Beifahrerseite beschädigt. Das Fahrrad wurde nicht beschädigt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

