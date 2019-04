Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Sachbeschädigung an Pkw

Korbach (ots)

In der Nacht von Samstag 13.04. auf Sonntag 14.04. wurde auf einem Parkplatz in Korbach "Am Südbahnhof" an einem blauen Pkw Opel Vectra die hintere rechte Beleuchtungseinrichtung durch einen unbekannten Täter eingetreten. Der Sachschaden Beträgt 300 Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

