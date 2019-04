Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Polizei nimmt Täter auf frischer Tat fest

Korbach (ots)

Am vergangenen Freitagabend den 12.04. gegen 21:30 Uhr konnte die Bad Wildunger Polizei einen 40jährigen Mann ohne festen Wohnsitz in einem Mehrfamilienhaus in der Brunnenstraße festnehmen. Ein Zeuge hatte ihn dort in einer Wohnung angetroffen, als er sich gerade an einem Rucksack zu schaffen machte. Die Eingangstür zur Wohnung hatte er zuvor aufgetreten. Der Zeuge verständigte daraufhin sofort die Polizei, die ihn noch in der Wohnung festnehmen konnte. Weitere Ermittlungen am selben Abend ergaben, dass der Festgenommene in dem Mehrfamilienhaus eine weitere Wohnung aufgebrochen und Bargeld sowie ein Handy entwendet hatte. Nachdem er die Nacht in den Zellen der Polizeistation verbrachte, wurde am nächsten Morgen die Sachbearbeitung durch Beamte der Ermittlungsgruppe übernommen. Diese konnten dem wohnsitzlosen Mann nachweisen, dass er bereits am Donnerstag mehrere Diebstähle und einen Einbruch in Bad Wildungen verübt hat. Daraufhin wurde er beim Amtsgericht Fritzlar dem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Anschließend wurde er in die Justizvollzugsanstalt nach Kassel verbracht, wo er derzeit noch einsitzt. Der 40jährige ist der Polizei aus dem Drogenmilieu kein Unbekannter.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell