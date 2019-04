Polizei Korbach

POL-KB: Diemelstadt-Rhoden - Autoteilediebstähle an parkenden Lkw´s

Korbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag 11.04. auf Freitag 12.04. wurden in Diemelstadt-Rhoden auf dem Parkplatz Kupferkuhle an einem dort parkenden blauen Lkw Volvo durch unbekannte Täter der komplette chromfarbene Leuchtenträger (100 x 30 cm) von der Zugmaschine fachmännisch abmontiert. Der Wert des Leuchtträgers beträgt 2000 Euro. Der Fahrzeugführer, der im Führerhaus seiner nächtlichen Ruhezeit nachging, bemerkte den Diebstahl nicht. Auf demselben Parkplatz wurden in der Nacht von Freitag 12.04. auf Samstag 13.04. durch unbekannte Täter an einem grauen Sattelauflieger Schwarzmüller und einem orangefarbenen Schmitz Cargo die Reserveräder entwendet. Beide Räder haben einen Gesamtwert von 2000 Euro. Auch hier gingen die Fahrzeugführer im Führerhaus ihrer nächtlichen Ruhezeit nach und bemerkten die Diebstähle nicht. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell