Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Sonderkontrollen im Bereich Berndorf und Stadtgebiet Korbach

Korbach (ots)

Im Rahmen einer Sonderkontrolle sind am vergangenen Freitag, 12.04.2019, in der Zeit von 17 Uhr bis 01 Uhr sechs Personen mit Alkohol oder Drogen am Steuer erwischt worden. Die Beamten kontrollierten im Bereich Berndorf (B 252) und im gesamten Stadtgebiet Korbach mehr als 40 Fahrzeuge. Drei Fahrzeugführer müssen sich nun wegen Alkohol am Steuer und drei wegen Fahren unter Btm-Einfluss verantworten. Bei einem Fahrzeugführer wurde der Führerschein sichergestellt, da er einen Wert von 1,67 Promille aufwies. Zwei Fahrzeugführer lagen zwischen 0,5 und 1,1 Promille. Des weiteren stellten die kontrollierenden Beamten mehrere Datenermittlungsbelege wegen Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes aus und Mängelanzeigen, weil die Beleuchtung nicht ordnungsgemäß funktionierte. Auch in Zukunft wird es weitere Sonderkontrollen geben.

