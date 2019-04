Polizei Korbach

POL-KB: Allendorf (Eder)-Battenfeld - Einbruch in Vereinsheim

Korbach (ots)

In der Nacht von vergangenem Samstag auf Sonntag wurde in Battenfeld in der Straße "Am Sportplatz" in das dortige Vereinsheim eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter schlugen ein ordnungsgemäß verschlossenes Fenster ein und verschafften sich so Zugang in das Gebäude. Dort durchwühlten sie alle Einrichtungsgegenstände und entwendeten daraus Getränke und Süßigkeiten im Wert von 12 Euro. Der angerichtete Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Frankenberg Tel.: 06451-7203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

