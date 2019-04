Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen-Odershausen - Einbruch in Bäckereifiliale

Korbach (ots)

In der Zeit von Samstag 06.04.2019, 13 Uhr und Sonntag 07.04.2019, 07 Uhr wurde in Odershausen in der Marburger Straße in eine Bäckereifiliale eingebrochen. Unbekannter Täter hebelte ein auf der Rückseite liegendes Fenster auf. Aus dem Verkaufsbereich entwendete er anschließend eine geringe Menge Bargeld. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen Tel.: 05621/7090-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

