POL-KB: Einladung an Medienvertreter: Korrekturmeldung zu Verkehrskontrollen zum Beginn der Motorradsaison: Handynummer des Pressesprechers falsch

Korbach (ots)

In der Einladung an die Medienvertreter zum Saisonauftakt am Edersee ist die Handynummer des Pressesprechers, der am morgigen Samstag an der Kontrollstelle zwischen 14 und 15 Uhr für Presseauskünfte vor Ort sein wird, falsch aufgeführt. Die Erreichbarkeit von Polizeihauptkommissar Jörg Dämmer muss richtig lauten: Tel.: 0172 - 1506317

Die Kontrollstelle befindet sich an der Ederseerandstraße zwischen Nieder-Werbe und Waldeck an der so genannten Taucherbucht.

(Beachten Sie bitte auch unsere Presseinformationen zum Start in die Motorradsaison, die wir um 13:01 Uhr und 13:24 Uhr über ots veröffentlichten.)

Torsten Werner Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1008 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

