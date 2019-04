Polizei Korbach

POL-KB: Burgwald-Ernsthausen -Einbruch in Servicestelle der Sparkasse am 29./30.03.2019 - Hinweis auf weißen Kastenwagen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Korbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 02:30 Uhr und 03:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in die Servicestelle der Sparkasse in Ernsthausen ein. (Siehe OTS-Meldung www.presseportal.de/blaulicht/pm/44150/4233848)

Im Zusammenhang mit dem Einbruch könnte ein weißer Transporter stehen. Das Fahrzeug hat im hinteren Bereich auf beiden Seiten auffällige runde Zeichen mit Querbalken (siehe beigefügte Bilder).

Die Kriminalpolizei Korbach erhofft sich durch die Veröffentlichung der Bilder Hinweise aus der Bevölkerung zu dem verdächtigen Fahrzeug. Wer hat den Transporter im relevanten Zeitraum gesehen oder kann Hinweise auf den Besitzer geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Korbach unter der Tel. 05631-971-0 entgegen.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell