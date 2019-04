Polizei Korbach

POL-KB: Burgwald-Ernsthausen - Einbruch in Servicestelle der Sparkasse - Tatzeit 29.03. - 30.03.2019

Korbach (ots)

In der Nacht von Freitag aus Samstag, vermutlich zwischen 02:30 Uhr und 03:30 Uhr, wurde in Ernsthausen in der Marburger Straße in die Servicestelle der Sparkasse eingebrochen. Unbekannte Täter entfernten zunächst gewaltsam ein Einbruchschutzgitter eines Fensters zum Vorraum des Geldautomatenraums und hebelten anschließend das dahinterliegende Fenster auf. In der Servicestelle wurde der Geldautomat gewaltsam aufgebrochen. Die Täter erbeuteten einen hohen Bargeldbetrag und flüchteten, nach derzeitigen Erkenntnissen mit einem Pkw, in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beträgt 50.000 Euro. Wer kann Angaben zu den Unbekannten machen? Wem ist in der Nacht oder am Tag zuvor ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen? Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Kriminalpolizei in Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell