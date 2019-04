Polizei Korbach

POL-KB: Allendorf (Eder) - Mehrere weiße Pkw beschädigt

Korbach (ots)

In der Nacht von Samstag 30.03.2019 auf Sonntag 31.03.2019 wurden in Allendorf im Heinrich-Heine-Weg ein weißer Seat und ein weißer Audi A6 und in der Friedhofstraße ein weißer Hyundai i20 beschädigt. An den beiden Pkw im Heinrich-Heine-Weg hat der oder die unbekannten Täter die Glaseinsätze der linken Außenspiegel beschädigt und an dem Pkw in der Friedhofstraße wurde ein Scheibenwischer abgerissen. Die Polizei geht davon aus, dass die Taten im Zusammenhang stehen. Die Besitzer hatten ihre Pkw ordnungsgemäß zum Parken abgestellt. Der Gesamtschaden beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Frankenberg Tel.: 06451-7203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

