Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße vor Schule

Korbach (ots)

Am Donnerstag von 09.50 bis 13.55 Uhr führte der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg Geschwindigkeitsmessungen in der Louis-Peter Straße in Korbach durch. In diesem Bereich sind 30 km/h erlaubt, da sich dort die Louis-Peter-Schule befindet. Das alarmierende Ergebnis der Messungen während der üblichen Schulzeiten:

Von 473 gemessenen Fahrzeugen waren 140 zu schnell. Während 136 Fahrzeugführer mit einem Verwarnungsgeld bedacht wurden, gab es bei vier Fahrern eine Ordnungswidrigkeitenanzeige: Der Schnellste fuhr mit 59 km/h an der Schule vorbei und wird ein Bußgeld von 80 EUR sowie einen Punkt in der Flensburger Verkehrskartei erhalten, drei Autofahrer erwartet ein Bußgeld von 70 EUR und ebenfalls ein Punkt in Flensburg.

Aufgrund dieses Ergebnisses mit einer Beanstandungsquote von fast 30 % teilte Karsten Grebe vom Regionalen Verkehrsdienst mit, dass es in diesem Gefahrenbereich vor der Schule künftig weitere Geschwindigkeitsmessungen geben wird.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell