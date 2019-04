Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - In Firma eingebrochen

Zweibrücken (ots)

In der Nacht zum 18.04.2019 hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster einer Firma in der Münchener Straße in Zweibrücken auf. Sie erlangten so Zutritt zu den Büroräumen, wo sie alle Schränke und Schubladen nach Wertsachen durchsuchten. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde jedoch nur Bargeld in bislang noch unbekannter Höhe entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken

Telefonnummer 06332/9760

pizweibruecken@polizei.rlp.de

oder

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell