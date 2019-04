Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Wieder viele Anrufe von falschen Polizeibeamten

Zweibrücken (ots)

Am 18.04.2019 wurden wieder viele Bürger aus Zweibrücken und Umgebung von angeblichen Polizeibeamten angerufen. Mit verschiedenen erfundenen Geschichten wurde versucht, von den Angerufenen Informationen zu ihrem verfügbaren Vermögen bzw. Bargeld zu bekommen. Soweit bislang bekannt, kam es zu keinen Vermögensschäden. Unser Appell an Sie: sollten sich persönlich oder telefonisch (angebliche) Polizeibeamte bei Ihnen zuhause melden, lassen sie niemand in Ihre Wohnung bzw. beenden Sie bitte das Telefongespräch möglichst rasch. Rufen Sie umgehend bei der nächsten Polizeidienststelle an. Nur so können Sie sich über die Echtheit des Polizeibeamten/-in bzw. des Anrufes vergewissern.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken

Telefonnummer 06332/9760

pizweibruecken@polizei.rlp.de

oder

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



