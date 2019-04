Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Contwig - Unfallflucht, Verursacher kommt zur Polizei

Zweibrücken (ots)

Am 18.04.2018, gegen 07:45 Uhr, befuhr ein zunächst Unbekannter mit seinem PKW die Mühlbachstraße in Contwig. Dabei streift er einen, am Fahrbahnrand geparkten Renault Clio, und verursachte dabei einen Sachschaden von ca. 1000 Euro. Gegen 19:45 Uhr erschien ein 18-jähriger Mann aus Contwig auf hiesiger Dienststelle, da er an seinem eigenen Fahrzeug einen frischen Streifschaden auf der Beifahrerseite entdeckt hatte. Bei einem Abgleich des Schadens an seinem Fahrzeug mit dem Schaden am Renault Clio stellt sich heraus, dass diese deckungsgleich waren. Auch konnte ermittelt werden, dass der 18-jährige auf dem Weg zur Schule die Unfallstelle zur Unfallzeit passierte. Nach eigenen Angaben hatte der junge Mann zur Unfallzeit laute Musik gehört und nicht bemerkt, dass er den Renault Clio streifte. Er war bis zu seinem Erscheinen auf hiesiger Dienststelle davon ausgegangen, selbst Geschädigter einer Unfallflucht zu sein.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken

Telefonnummer 06332/9760

pizweibruecken@polizei.rlp.de

oder

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell