POL-NI: Tageswohnungseinbruch

Für drei Stunden hatte ein Ehepaar im Bückeburger Julianenweg ihr Einfamilienhaus am Donnerstag verlassen, um gegen 19.45 Uhr festzustellen, dass in der Zwischenzeit Einbrecher in ihrem Wohnhaus waren.

Der oder die Täter drangen über ein höhergelegenes Fenster ein und nutzten als Einstiegshilfen zwei Gartenstühle.

Möglicherweise wurden die Täter durch die zurückkehrenden Hauseigentümer gestört, weil zwei leicht zu findende Geldbörsen unangetastet blieben.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bückeburg entgegen, Tel.: 05722/95930.

