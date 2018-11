POL-NI: Versuchter Einschleichdiebstahl

Bad Eilsen/Luhden (ots) - (ma)

Gestern Vormittag nutzten zwei bislang unbekannte Männer vermutlich die Unaufmerksamkeit einer Hausbesitzerin in Luhden auf der Nord-Süd-Straße aus, die gg. 10.45 Uhr auf dem Grundstück mit Gartenarbeit beschäftigt war. Als die Frau über ihre Terrasse in das Wohnhaus ging, traf sie dort auf zwei Männer, die sich im Hausflur bzw. an der Haustür aufhielten.

Die beiden Männer sprachen nur gebrochen Deutsch und erkundigten sich nach einer Autowerkstatt.

Die 71jährige Luhdenerin verhielt sich ruhig und forderte die Personen auf, das Haus zu verlassen, worauf die beiden Männer ohne Eile das Haus verließen.

Die Eindringlinge sind in einem grauen Kombi mit vermutlich polnischem Kennzeichen in Richtung Dorfmitte weggefahren, drehten ihr Fahrzeug und steuerten in Richtung Bundesstraße 83.

Derzeit ist noch nicht abschließend geklärt, wie die Männer in das Haus gelangen konnten. Gegenstände wurden nicht entwendet.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722/95930.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell