Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt

Zweibrücken (ots)

Am 19.03.2019 gegen 01:50 Uhr wurde bei einer 24-jährigen Pkw-Fahrerin im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Gottlieb-Daimer-Straße Atemalkoholgeruch festgestellt. Eine gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung in den Räumen der Polizeiinspektion ergab einen Wert von 0,7 Promille. Die Frau muss mit einem Bußgeld und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

