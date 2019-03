Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Zweibrücken (ots)

Weil er am 17.03.2019 gegen 22:40 Uhr allzu heftig Einlass in ein Mehrfamilienhaus in der Dinglerstraße begehrte, in welchem eine Bekannte wohnt, rief ein 45-jähriger Mann die Polizei auf den Plan. Die Beamten bemerkten, dass der Störer unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss steht, weshalb sie ihn einer eingehenden Überprüfung unterzogen. Dabei entdeckten sie in der Kleidung des Mannes eine digitale Feinwaage mit Anhaftungen von Amphetamin und Marihuana. In seiner Geldbörse konnten weiterhin 1,6 Gramm Amphetamin, 1,4 Gramm Marihuana und 0,3 Gramm Haschisch aufgefunden und sichergestellt werden. Der 45-Jährige wurde erkennungsdienstlich behandelt. Weiterhin wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

