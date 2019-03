Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Garagenbrand - keine Hinweise auf Brandstiftung gefunden

Münchweiler an der Rodalb (ots)

Nach dem Garagenbrand in Münchweiler am vergangenen Donnerstag - wir berichteten am Freitag - untersuchten Brandgutachter die Garage und den ausgebrannten Skoda. Das Feuer richtete einen Schaden in Höhe von insgesamt ca. 50000.- Euro an. Hinweise auf eine Brandstiftung konnten nicht erlangt werden. Als Brandursache wird ein Elektrodefekt, entweder im Motorraum des Pkw, oder in der elektrischen Verkabelung im vorderen Bereich der Garage angenommen. Aufgrund der starken Brandzehrung sind nähere Untersuchungen nicht mehr möglich.

