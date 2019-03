Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Zweibrücken (ots)

Am Samstag, in der Zeit zwischen 11.30 und 14.00 Uhr, wurde in der Wiener Straße ein geparkter Pkw beschädigt. Der schwarze Mercedes mit SÜW-Kennzeichen stand auf dem Parkplatz hinter dem "World Of Fun". Als der Besitzer zu seinem Auto zurückkam, stellte er fest, dass ein unbekannter Pkw vermutlich beim Ausparken gegen das Fahrzeugheck gestoßen ist und sich danach unerkannt entfernte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der 06332-9760 zu melden.

