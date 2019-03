Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Contwig (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 06.50 Uhr, endete eine Party in Contwig im wahrsten Sinne des Wortes mit einer Schnapsidee. Ein betrunkener Partygast wollte eine private Fahrstunde nehmen, weil er noch keinen Führerschein hat. Deshalb fuhr er mit dem Auto eines Freundes eine kleine Spritztour, die eine Straße weiter in einem Unfall endete. Der 18-jährige Fahrer aus Zweibrücken fuhr zunächst gegen zwei Holzpfosten und anschließend gegen den Außenspiegel eines geparkten Autos. Eine Zeugin, die den Unfall beobachtet hatte, ging zum Unfallauto und sprach den jungen Fahrer und dessen Beifahrer an, ob ihnen etwas passiert wäre. Dabei stellte die Frau fest, dass es im Auto sehr stark nach Alkohol roch. Die beiden jungen Männer - der Beifahrer ist 20 Jahre alt - flüchteten zu Fuß von der Unfallstelle. Daraufhin rief die Frau die Polizei. An der Halteradresse des Unfallautos konnten der Fahrer und der Beifahrer angetroffen und aufgegriffen werden. Bei dem Beifahrer handelte es sich um den Sohn des Fahrzeughalters. Ein Alco-Test ergab bei dem Fahrer einen Wert von 1,8 Promille Atemalkoholkonzentration. Der Beifahrer war mit 1,0 Promille noch vergleichsweise nüchtern. Dem 18-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss, Unfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Somit lässt die nächste - dann hoffentlich legale - Fahrstunde auf sich warten... Gegen den Beifahrer wird ebenfalls ermittelt. Ihm wird vorgeworfen, dass er sein Fahrzeug einem Betrunkenen, der zudem keinen Führerschein besitzt, überlassen hat.

