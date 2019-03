Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Pirmasens (ots)

Am 16.03.2019 um 05:00 h fiel einer Polizeistreife in der Alleestraße ein in Schlangenlinien fahrender Audi auf. Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 37-jährige Fahrer keine Fahrerlaubnis besaß und zusätzlich noch Auffälligkeiten auf Drogenkonsum vorlagen. Dem Fahrer wurde deshalb die Weiterfahrt untersagt. Er muss nun mit Strafanzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

