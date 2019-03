Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Diebstähle in einer Nacht

Herschberg (ots)

In der Nacht zum Samstag entwendeten bisher unbekannte Täter eine STIHL Kettensäge im Wert von etwa 250 Euro aus einer Garage in der Pfälzer Straße 1. Zu einem zweiten Diebstahl im gleichen Tatzeitraum kam es "Am Feld18a'". Hier verschafften sich ebenfalls unbekannte Täter über eine unverschlossene Garagentür Zutritt zum Wohnhaus. Dort wurde ein Geldbeutel, Kreditkarten und Bargeld entwendet. Der Schaden beläuft sich bei beiden Diebstählen auf etwa 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Waldfischbacher Polizei unter 06333/9270 zu melden.

