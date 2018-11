POL-PDLU: mehrere Sachbeschädigungen an Bushaltestellen

Speyer (ots) - 24.11.2018, 20.00 Uhr - 25.11.2018, 07.53 Uhr

An den Bushaltestellen "Else-Krieg-Straße", "Stadthalle" und "Obere Langgasse" wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Glaselemente aus Sicherheitsglas beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 5.000 EUR. Es liegen derzeit weder Hinweise auf mögliche Tatwerkzeuge noch auf mögliche Täter vor. Die Polizei Speyer bittet Personen, die Hinweise zu den Taten geben können, sich mit der PI Speyer in Verbindung zu setzen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

