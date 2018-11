POL-PDLU: Führen eines PKW unter Einfluss unter Btm

Speyer/Hanhofen (ots) - 26.11.2018, 01.30 Uhr

Ein amtsbekannter 38-jähriger Mann aus Germersheim konnte in der Nacht auf Montag von einer Streife der Polizeiinspektion Speyer auf dem Radweg neben der K 26 in Hanhofen fußläufig festgestellt und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte Marihuanageruch wahrgenommen werden. Bei einer Personendurchsuchung konnte ein angerauchter Joint aufgefunden werden. Des Weiteren gab er an, dass er am Nachmittag des vorangegangenen Tages Marihuana und Amfetamin konsumiert habe und vor der polizeilichen Kontrolle mit seinem in wenigen Metern Entfernung abgeparkten PKW nach Hanhofen gefahren sei. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Da der Mann nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wurde neben Anzeigen wegen Verstoßes gegen das BtmB und des Vorwurfs wegen Fahrens unter Btm-Einfluss auch eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgenommen.

