POL-PDLU: Einbruch in Einfamilienhaus

Otterstadt (ots) - 24.11.2018, 13:15 - 22:55 Uhr

Bislang unbekannte Täter hebelten an einem Einfamilienhaus in der Lindenstraße ein Fenster auf, gelangten so in das Anwesen und durchwühlten anschließend mehrere Räumlichkeiten. Der oder die Täter entwendeten lediglich einen kleinen Bargeldbetrag.

