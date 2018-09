POL-GÖ: (466/2018) Verkehrsunfallflucht in Volkmarshausen - Straßenlaterne beschädigt

Göttingen (ots) - Hann. Münden (Landkreis Göttingen), Ortsteil Volkmarshausen, Industriestraße/ Auf dem Dreisch in der Zeit zwischen Montag, 3. September 2018, 00.00 Uhr und Mittwoch, 5. September 2018, 11.00 Uhr

Hann. Münden (jan) - Bei den Ermittlungen im Zusammenhang mit einer Verkehrsunfallflucht in Hann. Münden (Landkreis Göttingen), Ortsteil Volkmarshausen, ist die Polizei auf Suche der nach Unfallzeugen.

Nach ersten Kenntnissen hatte ein bislang unbekannter Fahrer beim Abbiegen an der Einmündung Industriestraße/ Auf dem Dreisch eine am Straßenrand stehende Laterne beschädigt und war anschließend geflüchtet. Vermutlich handelte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Lkw. Der Unfall hatte sich in der Zeit zwischen Montag (03.09.18) und Mittwoch (05.09.18) ereignet. Durch Kollision knickte die Laterne um. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 entgegen.

