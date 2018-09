POL-GÖ: (462/2018) Vollsperrung der A 7 zwischen den Anschluss-Stellen Seesen und Echte - beide Richtungen wieder frei befahrbar

Göttingen (ots) - SEESEN - ECHTE (mri) - Nach der Vollsperrung der A 7 zwischen den Anschluss-Stellen Seesen und Echte ist nun auch die Nordrichtung seit einigen Minuten wieder frei.

In Südrichtung hat sich der Stau vor der Anschlussstelle (AS) Seesen bereits aufgelöst, in Nordrichtung geht der ab AS Northeim Nord stockende Verkehr langsam in ein flüssigeres Abfließen über. Die Autobahnpolizei geht davon aus, dass sich die Einschränkungen in der nächsten Stunde komplett abbauen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell