POL-PDLU: Einbruch gescheitert

Speyer (ots) - 23.11.2018, 23:30 Uhr - 24.11.2018, 09:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter wollten in der Bahnhofstraße in einen Imbiss einzudringen, in dem sie versuchten eine Fensterscheibe einzuschlagen. Dies gelang nicht. Der oder Täter verließ unverrichteter Dinge die Örtlichkeit. Es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von 500 Euro

