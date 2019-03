Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fensterscheibe mit Softair-Pistole eingeschossen

Pirmasens (ots)

In der Zeit von Sonntagnacht bis Sonntagnachmittag schoss ein Unbekannter mit einer Softair-Pistole auf eine Schaufensterscheibe eines Imbisses in der Exerzierplatzstraße. Die Scheibe wurde an drei Stellen beschädigt, auch konnten Softair-Kugeln aufgefunden werden. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

