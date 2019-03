Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Zweibrücken (ots)

Am 17.03.2019 gegen 21:40 Uhr wurde ein mit zwei Insassen besetzter Pkw in der Scheiderbergstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Der Beifahrer stand augenscheinlich unter Drogeneinfluss. Im Rahmen einer durchgeführten Durchsuchung konnte in seinem mitgeführten Rucksack eine digitale Feinwaage mit Anhaftungen von Marihuana, eine ZIP-Tüte mit Anhaftungen von Marihuana sowie ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt werden. Bei einer durchgeführten Fahrtüchtigkeitsüberprüfung des Fahrers konnten keine Hinweise auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung wahrgenommen werden. Er gab jedoch an, dass er gelegentlich einen Joint raucht.

