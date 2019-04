Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht durch Motorradfahrer

Heltersberg (ots)

Am Freitag, den 19.04.2019, gegen 14.45 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer die Landstraße L 499 von Johanniskreuz kommend in Richtung Heltersberg. In einer langgezogenen Linkskurve vor Heltersberg kam ihm auf seiner Fahrspur aus entgegengesetzter Richtung ein Motorradfahrer entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß mit dem auf die Gegenfahrbahn abdriftenden Motorradfahrer zu verhindern, lenkte der Pkw-Fahrer sein Auto stark nach rechts und touchierte mit dem rechten Außenspiegel einen Leitpfosten. Der Schaden am Pkw beträgt 500.-Euro. Der Motorradfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben, Tel. 06333/9270 zu melden.

