Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schwerverletzter Kradfahrer

Fischbach (ots)

Am Karsamstag gegen 16.20 Uhr befuhr ein 55-jähriger Kradfahrer die L487 von Salzwoog in Richtung Fischbach. Kurz vor Fischbach verlor er in einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über das Krad. Er rutschte gegen die Leitplanke und erlitt hierbei schwere Verletzungen am Rücken. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Karlsruher Klinik geflogen werden. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von 5000.-EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Dahn

Telefon: 06391 - 9160

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell