Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Westerburg - Sachbeschädigung an einem PKW; Parkplatz "BBS Westerburg"

Westerburg (ots)

Am Donnerstag, den 11.04.2019 in der Zeit von 07:45 Uhr bis 13:00 Uhr wurde ein schwarzer BMW, Typ 118d xDrive, geparkt auf dem Parkplatz der "BBS Westerburg" in der Hofwiesenstraße in 56457 Westerburg, durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Eine gesamte Fahrzeugseite des BMW wurde mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Da bislang keine Täterhinweise vorliegen wird um Hinweise an die Polizeiinspektion Westerburg unter der Telefonnummer 02663-98050 gebeten.

