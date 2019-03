Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Kindergarten: Laptops und Kuchen geklaut

Langerwehe (ots)

Eine Kindertageseinrichtung wurde in der Nacht zu Donnerstag von einem bislang unbekannten Einbrecher aufgesucht.

In der Zeit zwischen Mittwochabend, 20:00 Uhr, und Donnerstagmorgen, 07:00 Uhr, drang der Täter in das Gebäude an der Luchemer Straße ein. Mit Diebesgut bestehend aus Laptops, Fotoapparaten und einem Kuchen konnte er in unbekannte Richtung entkommen.

Die Polizei hat eine Spurensuche am Tatort durchgeführt und eine Strafanzeige aufgenommen. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge werden an die Telefonnummer 02421 949-6425 erbeten.

