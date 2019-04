Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Geldbörse gestohlen....

Dahn (ots)

Am 20.04.2019, zwischen 10:30 h und 10:50 h wurde einer 66-jährigen Frau aus dem Landkreis ihre Geldbörse samt Bargeld, Bankkarten und Ausweisen entwendet. Die Frau hatte beim Einkaufen in einem Selbstbedienungsmarkt in Dahn-Reichenbach ihre Geldbörse im Einkaufswagen abgelegt und bemerkte deren Fehlen erst beim Bezahlen an der Kasse. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn unter Tel.: 06391/9160 oder Email: pidahn@polizei.rlp.de entgegen.

