FW-WRN: TH_1 - PKW nach VU, Ölwanne aufgerissen

Werne (ots) - Der Löschzug 1 Stadtmitte sowie die Löschgruppe 2 aus Langern der Freiwilligen Feuerwehr Werne wurde um 10:03 Uhr zu einer Ölspur nach einem Verkehrsunfall auf die Selmer Landstraße nach Werne Ehringhausen alarmiert. Ein Mercedes Sprinter hatte in Fahrtrichtung Werne einen Alleinunfall und dabei wurde die Ölwanne abgerissen. Das auslaufende Öl verschmutzte die Fahrbahn und drohte in die Kanalisation zu fließen. Das Löschfahrzeug 10 (LF10) aus Langern sicherte die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab sowie wurde der Brandschutz sicher gestellt. Die freiwilligen Kräfte streuten das auslaufende Öl mit Ölbindemittel ab und nahmen es verunreinigt wieder auf. Kurz vor 11 Uhr konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Es waren 15 freiwillige Kräfte mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Des Weiteren an diesem Einsatz beteiligt war die Polizei aus Werne.

