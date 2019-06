Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Aufgebrochene Bau-/Aufenthaltscontainer in Schifferstadt

Schifferstadt (ots)

In der Zeit von 27.06.2019 - 28.06.2019 wurden in der Verlängerung der Ziegeleistraße, durch bislang unbekannte Täter, ein Bau- sowie ein Aufenthaltscontainer der Deutschen Bahn aufgebrochen und aus diesem mehrere Kabel entwendet. Bei möglichen Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizeiinspektion Schifferstadt Telefon: 06235-495-209 (oder -0) E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de https://www.polizei.rlp.de

