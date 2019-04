Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der PI Betzdorf vom 14.04.2019

1. Sachbeschädigung

Tatort: Niederdreisbach/Schutzbach Tatzeit: unbekannt Hergang: In der Gemarkung Niederdreisbach/Schutzbach wurden in jüngster Vergangenheit jagdliche Einrichtungen beschädigt. Unter anderem wurden Ansitzeinrichtungen für Jäger umgeworfen und beschädigt. Es wurden mehrere Strafanzeigen erstattet. Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung.

2. Verkehrsunfall ohne Verletzte: Unfallort: L 281 zwischen Malberg und Gebhardshain Unfallzeit: 13.04.2019, 13:02 Uhr Hergang: Ein junger Fahranfänger kam in einer Rechtskurve zwischen Malberg und Gebhardshain mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Ursächlich hierfür dürfte die fehlerhafte Bereifung und die nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen sein. Am Pkw entstand Sachschaden.

3. Verkehrsunfall mit Verletzter Unfallort: 57562 Herdorf, Schneiderstraße Unfallzeit: 13.04.2019, 12:05 Uhr Hergang: Am Kreisel in Herdorf musste ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw verkehrsbedingt bei der Einfahrt in den Kreisel warten. Ein nachfolgender Fahrzeugführer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den stehenden Pkw auf. Dabei wurde die Fahrzeugführerin leicht verletzt. Zudem entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden.

4. Sachbeschädigung Tatort: 57518 Betzdorf, Kölner Straße Tatzeit: 13.03.2019, 13:04 Uhr ( Feststellzeit) Hergang: Durch bisher unbekannte Täter wurde das Buswartehäuschen in der Kölner Straße Höhe Möbelhaus Pagnia beschädigt. Die Polizei bittet um die Mithilfe von Zeugen.

