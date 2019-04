Polizei Düren

POL-DN: Betrunkener Randalierer landet in Zelle

Jülich (ots)

Als Polizisten am Samstagmorgen zu einer Familie in Jülich gerufen werden, leistet ein Randalierer Widerstand und beleidigt die Beamten. Weil er sich nicht beruhigte, wurde er in Gewahrsam genommen.

Um 05:45 Uhr wurden die Beamten von der Familie des Randalierers vor einem Hauseigang in Güsten erwartet. Es handelte sich um die Eltern und den Bruder des 40 Jahre alten Beschuldigten. Dieser habe betrunken im Haus randaliert, schlafe aber inzwischen. Wenig später erschien der 40-Jährige jedoch im Hausflur und wurde direkt aggressiv, als er die Polizisten sah. Er schrie und schlug nach dem Beamten, sodass diese ihn nach mehrmaliger Ermahnung fixieren mussten. Auch mit Handfesseln versuchte er noch, die Polizisten zu treten, sodass auch seine Füße fixiert wurden. Daraufhin mischte sich der 73 Jahre alte Vater des Randalierers plötzlich ein und ging die Beamten an. Beide Männer beschimpften die Polizisten fortwährend wüst.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Gefahrenabwehr wurde der 40-Jährige schließlich zur Wache in Jülich gebracht und dort in Gewahrsam genommen. Ein Arzt nahm dem Mann, der sich auch auf der Wache kaum beruhigen wollte, Blut ab. Nach eigenen Angaben hatte der Beschuldigte Alkohol getrunken und Drogen konsumiert.

Es wurden Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und vorsätzlicher, einfacher Körperverletzung gefertigt.

