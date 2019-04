Polizei Düren

POL-DN: Angeblicher Autoverkäufer raubt Opfer aus

Jülich (ots)

Ein 30 Jahre alter Mann aus Jülich interessierte sich für einen im Internet angebotenen Gebrauchtwagen. Bei einem Treffen mit dem vermeintlichen Verkäufer wurde der Kaufinteressent niedergeschlagen und bestohlen.

Bei einer Online-Börse stieß ein Jülicher auf einen zum Kauf angebotenen Pkw. Er vereinbarte mit dem Anbieter ein Treffen, das am Sonntagmorgen auf dem Parkplatz des real-Marktes stattfinden sollte. Gegen 09:00 Uhr trafen sich der Jülicher und der unbekannte Verkäufer mit dem roten Pkw VW Golf IV auf besagtem Gelände an der Straße An der Leimkaul. Als der potentielle Käufer dann auf das Angebot einer Probefahrt eingehen wollte, wurde er von hinten getreten und zu Boden gebracht. Der "Verkäufer" und zwei weitere Männer hielten den Jülicher am Boden fest und entwendeten unter anderem dessen Geldbörse. Anschließend raste der vermeintliche Pkw-Anbieter mit seinem Wagen davon, seine beiden Mittäter rannten über den Parkplatz in Richtung Römerstraße weg. Das leicht verletzte Opfer nahm die Verfolgung der beiden auf, verlor sie jedoch in Höhe der Unterführung der Römerstraße aus den Augen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Zeugen, die am Sonntagmorgen auf dem Parkplatz des Supermarktes oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, diese an die Telefonnummer 02421 949-8618 zu melden. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten ist die Einsatzleitstelle jederzeit unter der Nummer 0242 949-6425 zu erreichen.

