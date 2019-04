Polizei Düren

POL-DN: Beutezug durch Unfall unterbrochen

Langerwehe (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde ein Anwohner in Langerwehe von einem verdächtigen Geräusch geweckt. Was sich zunächst lediglich als Verkehrsunfall darstellte, erschien wenige Stunden später in einem ganz anderen Licht: Einbrecher hatten mehrere Grundstücke An der Lochmühle und an der Jüngersdorfer Straße aufgesucht und sich auf Beutezug begeben.

Gegen 05:30 Uhr wurde ein Anwohner der Straße An der Lochmühle von einem lauten Geräusch vor seinem Haus geweckt. Dort traf er auf ein Auto samt Fahrer, der aufgeregt erklärte, soeben mit seinem Wagen gegen eine Grundstücksmauer gefahren zu sein. Lediglich der Pkw hatte einen Schaden davon getragen, die Mauer war intakt und somit keine weiteren Absprachen von Nöten. Daraufhin stieg der Unbekannte in sein Fahrzeug und fuhr davon. Später am Morgen entdeckte derselbe Anwohner dann in seinem Garten Werkzeuge, die ihm nicht gehörten. Hinzugerufene Polizeibeamte suchten die unmittelbare Umgebung ab und fertigten schließlich mehrere Strafanzeigen wegen Einbruchdiebstahls in Garagen, Gartenhäuser und Schuppen. Insgesamt hatten bislang unbekannte Täter fünf Grundstücke aufgesucht und sich an dort aufbewahrten Werkzeugen und Maschinen bedient. Diese hatten sie augenscheinlich zum gesammelten Abtransport bereit gelegt oder aber bei ihrer überhasteten Flucht auf den aneinander angrenzenden Grundstücken verloren.

Die aufgefundenen Werkzeuge und Geräte konnten größtenteils ihren Besitzern zugeordnet und wieder ausgehändigt werden. Es ist durchaus möglich, dass es sich bei dem Unfallfahrer aus den frühen Morgenstunden um einen Tatbeteiligten handelte, der als Fahrer fungierte und seine Mittäter samt Diebesgut transportieren wollte. Sein Unfall und der hierdurch geweckte Zeuge bescherten der Einbruchstour allerdings vermutlich einen vorzeitigen Abbruch.

Die Ermittlungen konzentrieren sich nun unter anderem auf den dunklen Kleinwagen und dessen Fahrer, bei dem es sich um einen sehr schlanken Mann im Alter von geschätzten 30 Jahren handelte. Der etwa 1,75 m große Bartträger sprach deutsch mit starkem Akzent und fuhr nach seinem Gespräch mit dem Zeugen über die Straße An der Lochmühle in Richtung der Einmündung Am Königsbuch davon.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei zu jeder Zeit unter der Telefonnummer 02421 94-6425 entgegen.

