Polizei Düren

POL-DN: Kioskeinbrecher von der Polizei gestellt

Düren (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 03:00 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Bürger zwei Personen, die sich an dem Schaufenster des Kiosk in der Kölnstraße, am Parkplatz "Klösterchen" , zu schaffen machten. Die beiden männlichen Personen versuchten, mit einem Werkzeug die Scheibe aus dem Rahmen zu hebeln. Als sie sich entdeckt fühlten, flüchteten sie in Richtung Adenauer-Park. Die Polizei konnte einen der Täter im Adenauer-Park und den anderen unter einem PKW in der Moltkestraße festnehmen. Die beiden rumänischen Tatverdächtigen sind 28 und 36 Jahre und ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

