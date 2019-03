Polizei Düren

POL-DN: Diebin auf frischer Tat ertappt

Düren (ots)

Eine 52 Jahre alte Dürenerin begab sich am Donnerstagmorgen in ein Büro und nahm die Geldbörse der abwesenden Mitarbeiterin an sich. Diese kam jedoch schneller zurück als erwartet.

Gegen 09:30 Uhr betrat die Frau ein Büro am Annaplatz und äußerte ein Anliegen, welches die Büroinhaberin veranlasste, den Raum zu verlassen. Vermutlich hatte die 52-Jährige diese Situation bewusst herbeigeführt, denn die Abwesenheit der Mitarbeiterin nutzt sie aus, um sich an deren Handtasche zu vergreifen. Gerade als sie das Portemonnaie ihres Opfers einstecken wollte, kam dieses jedoch zurück und erkannte die Situation. Die 30-Jährige holte Hilfe in Form weiterer Mitarbeiter herbei und rief die Polizei.

Die Geldbörse konnte der Besitzerin wieder ausgehändigt werden, gegen die Diebin wurde eine Strafanzeige vorgelegt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell