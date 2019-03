Polizei Düren

POL-DN: Erneut Einbruch in Mehrfamilienhaus

Düren (ots)

Bereits am Montagmittag wurde in ein Mehrfamilienhaus in der Pastor-Gombert-Straße eingebrochen. Ein Hausbewohner hatte den Täter am Mittag im Keller angetroffen, von wo aus dieser flüchten konnte (siehe Pressemeldung vom 26.03.2019 "Einbrecher stößt Senior zu Boden"). Auch im Nachbarhaus wurde nun ein Einbruch festgestellt.

Die neuerliche Tat geschah am Donnerstag zwischen 14:00 Uhr und 21:30 Uhr. Auf bislang unbekannte Weise verschafften sich der oder die Täter Zugang zu dem Mehrparteienhaus. Anschließend wurde die Eingangstür zu einer Wohnung in der zweiten Etage aufgehebelt. Aus dieser Wohnung entwendeten der/die Täter Bargeld und einen Laptop.

Die Kriminalpolizei wurde zur Spurensuche an den Tatort entsandt und fertigte eine Strafanzeige. Ob derselbe Täter für beide Einbrüche verantwortlich ist, kann bislang nicht gesagt werden. Auffällige Beobachtungen melden Zeugen bitte an die zuständige Sachbearbeiterin unter der Telefonnummer 02421 949-8317. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten nimmt die Einsatzleitstelle Hinweise unter der Nummer 02421 949-6425 entgegen.

