Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Firma

Inden (ots)

In ein Firmengebäude brachen bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag ein. Mit darin aufgefundenen Schlüsseln öffneten sie Firmenfahrzeuge und entwendeten hieraus Werkzeuge.

Zwischen Mittwochabend, 17:30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 06:30 Uhr, drangen Unbekannte durch ein Fenster in das Gebäude an der Neustraße in Inden/Altdorf ein. Aus einem Büro entnahmen sie Fahrzeugschlüssel und suchten damit die auf dem Betriebsgelände geparkten Fahrzeuge auf. Daraus entnahmen sie diverse Werkzeuge im Wert mehrerer tausend Euro und entfernten sich mit diesen in nicht bekannte Richtung.

Hinweise zur Tat werden an die Leitstelle der Polizei unter der Nummer 02421 949-6425 erbeten.

