Zollfahndungsamt München

ZOLL-M: Steuerkarussell mit Bier aufgeflogen - über 32 Mio. Euro Steuerschaden

Bild-Infos

Download

Nürnberg Würzburg Eisingen Roth Crailsheim Bruchsal (ots)

Zollfahnder versetzen international agierender Gruppierung empfindlichen Schlag Hintermann aus Frankreich und Tatbeteiligter in Deutschland verhaftet - Pressemitteilung ergeht nach derzeitigem Stand des Ermittlungsverfahrens - Den 56-jährigen französischen Hintermann beziehungsweise Organisator einer international agierenden Gruppierung von Hinterziehern der Biersteuer haben Zollfahnder vergangenen Dienstag (12.03.2019) verhaftet. Daneben vollstreckten die Ermittler des Zolls einen Haftbefehl gegen einen in Würzburg ansässigen Komplizen. Insgesamt 10 Privatwohnungen, Geschäftsräume, Lagerstätten und eine Steuerkanzlei haben die Ermittler des Zolls im Großraum Würzburg durchsucht und dabei umfangreiches Beweismittel sichergestellt. Die Ermittlungen von Zoll und der Staatsanwaltschaft Würzburg erstrecken sich mittlerweile auf insgesamt 8 Tatverdächtige mit unterschiedlichen Staatsbürgerschaften im Alter von 25 bis 56 Jahren. Um mehr als 32 Millionen Euro Biersteuer soll die Gruppierung den französischen Fiskus im Zeitraum April 2017 bis Dezember 2018 geprellt haben. Dabei kam es bei rund 3.300 LKW-Lieferungen Bier mit einer Menge von mindestens 77 Millionen Litern des beliebten Gerstensaftes zur Vermeidung der Biersteuer in Frankreich, die dort ungefähr dreieinhalb Mal höher ist als in Deutschland. Um sich die in einigen EU-Mitgliedstaaten hohe Verbrauchsteuer auf Bier zu sparen, bedienten sich die Tatverdächtigen eines beliebten Modells der Steuerminimierung. So wurde in Frankreich produziertes Bier, das dort mit einem relativ hohen Steuersatz belastet ist (rund 35 EUR je Hektoliter) im Verkehr unter Steueraussetzung - also unversteuert - scheinbar nach Deutschland transportiert und hier beim Hauptzollamt Schweinfurt versteuert (ca. 9 EUR je Hektoliter). Weiter wurde vorgespiegelt, dass beim vorgegebenen Firmensitz in Eisingen der Umschlag und Weiterverkauf des aus Frankreich angelieferten und in Deutschland versteuerten Bieres erfolgte. Dem Ergebnis der Ermittlungen zufolge dürfte das Bier allerdings unmittelbar von Frankreich nach Großbritannien geliefert worden und dort auf dem Schwarzmarkt gelandet sein. Die höchstwahrscheinlich auch dabei eingesparte Biersteuer ist sogar etwa zehn Mal so hoch wie in Deutschland. Untersuchungen beim Firmensitz zunächst in Waldbrunn und später in Eisingen haben ergeben, dass lediglich in weniger als zwanzig Fällen Bier angeliefert worden ist. Vorgefundene Bestände trugen teilweise ein abgelaufenes Haltbarkeitsdatum und dürften nur gelagert worden sein, um bei Kontrollen einen ordnungsgemäßen Betriebsablauf vorzutäuschen. Zum Vergleich: Der Ausschank in den Zelten auf dem Münchner Oktoberfest wäre mit einer Menge Bier, auf die sich die Ermittlungen hier beziehen, für die nächsten 10 Jahre gesichert.

Rückfragen bitte an:



Zollfahndungsamt München

Pressesprecher

Christian Schüttenkopf

Telefon: 089 5109 1660

Fax: 089 5109 1180

E-Mail: presse@zfam.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Zollfahndungsamt München, übermittelt durch news aktuell