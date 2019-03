Polizei Düren

POL-DN: Tresor aus Apotheke gestohlen

Düren (ots)

Bei einem Einbruch in eine Apotheke in Gürzenich nahmen die Täter nicht nur Bargeld und Medikamente an sich, sondern auch einen kompletten Tresor.

Die Tat wurde in der Nacht zu Donnerstag verübt, vermutlich um etwa 03:00 Uhr. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatten zwei noch unbekannte Täter ein Fenster im Erdgeschoss des Gebäudes an der Schillingsstraße aufgehebelt. Hierdurch waren sie in die Räumlichkeiten gelangt und hatten bei ihrer Suche nach brauchbarem Diebesgut unter anderem Bargeld an sich genommen. Während sie einen Tresor aufhebelten und die darin befindlichen Arzneimittel entnahmen, packten sie einen weiteren Stahlschrank ein und entwendeten diesen komplett. Mit ihrer Beute entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Die Polizei suchte und sicherte Spuren am Tatort und leitete ein Strafverfahren ein. Ersten Auswertungen einer Überwachungskamera zufolge waren die beiden männlichen Täter mit schwarzen Mützen und roten Handschuhen bekleidet. Einer von ihnen trug schwarze Turnschuhe, eine dunkle Jeans, einen grauen Pullover und darüber eine dunkelblaue Weste mit hellem Reißverschluss. Sein Mittäter war bekleidet mit weißen Turnschuhen, blauer Jeans, einem weißen Oberteil und einer schwarzen Daunenjacke.

Hinweise zur Tat und den Tätern werden an den zuständigen Ermittler unter der Nummer 02421 949-8320 erbeten. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten ist die Leitstelle der Polizei unter der 02421 949-6425 jederzeit zu erreichen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell